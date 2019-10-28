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РИА Новости

Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата

17:47 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" пятнадцатилетнего подростка, который погиб после нападения медведя, но своими действиями спас двоюродного брата, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить ... медалью "За спасение погибавших"... Буракова Радиона Максимовича - учащегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Лазовская средняя школа", Камчатский край (посмертно)", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:34РИА Новости
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Несчастный случай произошел в начале ноября 2018 года. По информации краевых властей, в шести километрах от села Лазо Мильковского района на двух подростков 13 и 15 лет, которые возвращались с водозабора, напал медведь. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший — погиб. Медведь был найден и застрелен охотниками. Региональное следственное управление СК РФ уточняло, что подростки являлись двоюродными братьями. Старший из братьев погиб, пытаясь защитить младшего: он привлёк внимание медведя на себя, в результате чего тринадцатилетнему мальчику удалось убежать.
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КамчаткаСледственный комитет РФВладимир ПутинОбщество
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