Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата

Несчастный случай произошел в начале ноября 2018 года. По информации краевых властей, в шести километрах от села Лазо Мильковского района на двух подростков 13 и 15 лет, которые возвращались с водозабора, напал медведь. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший — погиб. Медведь был найден и застрелен охотниками. Региональное следственное управление СК РФ уточняло, что подростки являлись двоюродными братьями. Старший из братьев погиб, пытаясь защитить младшего: он привлёк внимание медведя на себя, в результате чего тринадцатилетнему мальчику удалось убежать.