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РИА Новости

Путин наградил ректоров МГЮА и МГТУГА Орденами Дружбы

17:46 28.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректоров Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктора Блажева и ректора Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУГА) Бориса Елисеева Орденами Дружбы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Блажева Виктора Владимировича, ... Елисеева Бориса Петровича", - говорится в указе.
Награды также удостоились президент Кубанского государственного технологического университета Владимир Лобанов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Константин Мозель, профессор МГЮА Валерий Невинский.
Леонид Рошаль
3 июля, 19:45РИА Новости
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Московский технический университет гражданской авиацииМосковская государственная юридическая академияВладимир ПутинМоскваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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