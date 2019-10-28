Путин наградил ректоров МГЮА и МГТУГА Орденами Дружбы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректоров Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктора Блажева и ректора Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУГА) Бориса Елисеева Орденами Дружбы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Блажева Виктора Владимировича, ... Елисеева Бориса Петровича", - говорится в указе.
Награды также удостоились президент Кубанского государственного технологического университета Владимир Лобанов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Константин Мозель, профессор МГЮА Валерий Невинский.