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РИА Новости
Культура

Путин присвоил госнаграды Пахмутовой, Басилашвили и Фрейндлих

17:45 28.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе композитору Александре Пахмутовой, актеру Олегу Басилашвили и актрисе Алисе Фрейндлих, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного - композитора, члена региональной общественной организации "Союз московских композиторов" Александру Пахмутову", - говорится в документе.
Актриса Алиса Фрейндлих. Архивное фото
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Мединский назвал Алису Фрейндлих образцом преданного служения профессииСоветская и российская актриса Алиса Фрейндлих в четверг отмечает 82-й день рождения.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены артисты петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, а также артистка Государственного академического театра имени Вахтангова Юлия Борисова.
Своим указом президент также наградил профессора кафедры актерского мастерства ВГИКа Александру Михайлову, которая удостоилась ордена "За заслуги перед отечеством" III степени. Гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву присвоен орден "За заслуги перед отечеством" I степени "за выдающийся вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу".
Кроме того, орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность был награжден художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
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Биография Олега Басилашвили
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КультураОлег БасилашвилиАлиса ФрейндлихВладимир ПутинАлександра ПахмутоваОбщество
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