Путин присвоил госнаграды Пахмутовой, Басилашвили и Фрейндлих

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе композитору Александре Пахмутовой, актеру Олегу Басилашвили и актрисе Алисе Фрейндлих, соответствующий указ опубликован на Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе композитору Александре Пахмутовой, актеру Олегу Басилашвили и актрисе Алисе Фрейндлих, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного - композитора, члена региональной общественной организации "Союз московских композиторов" Александру Пахмутову", - говорится в документе.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены артисты петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, а также артистка Государственного академического театра имени Вахтангова Юлия Борисова.

Своим указом президент также наградил профессора кафедры актерского мастерства ВГИКа Александру Михайлову, которая удостоилась ордена "За заслуги перед отечеством" III степени. Гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву присвоен орден "За заслуги перед отечеством" I степени "за выдающийся вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу".