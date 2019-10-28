Путин поручил обновить стандарты по перспективным профессиям будущего

"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив, союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям реализовать пилотный проект по ускоренному (не более 1 года) обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".