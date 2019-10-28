Путин поручил обновить стандарты по перспективным профессиям будущего

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обновить профстандарты по перспективным профессиям будущего и актуализировать федеральные госстандарты и соответствующие образовательные программы, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив, союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям реализовать пилотный проект по ускоренному (не более 1 года) обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".
Доложить об исполнении поручения необходимо до 28 февраля 2020 года, далее доклад президенту поручается делать раз в полгода.
Кроме этого, в целях содействия занятости граждан старшего возраста кабмину при участии АСИ и союза "Молодые профессионалы" поручается "внести изменения в национальный проект "Демография" с целью включения в число участников программы обучения граждан старше 50 лет, а также работающих пенсионеров, запланировав мероприятия по информированию граждан о возможностях соответствующего обучения".
Срок исполнения поручения - 31 декабря 2019 года.