ЕС призвал к международной помощи беженцам из Венесуэлы

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. ЕС считает венесуэльский кризис, спровоцировавший волну беженцев в регионе, одним из ключевых приоритетов в сфере оказания гуманитарной помощи, необходимо выработать международные решения с учетом "коллапса" экономики Венесуэлы, заявил в понедельник еврокомиссар Кристос Стилианидес.

ЕС совместно с верховным комиссаром ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции проводят в понедельник в Брюсселе конференцию по миграционному кризису в Венесуэле.

"Послание ЕС четко и ясно: кризис в Венесуэле является главным приоритетом для ЕС. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить аналогичный уровень политического и финансового участия в следующем году", - заявил еврокомиссар, открывая конференцию.

По его словам, задача этого форума – определить ясные приоритеты, пути региональной координации, лучшие практики оказания помощи, пути для "скоординированного международного ответа" перед лицом "глубокого политического и гуманитарного кризиса" и "экономического коллапса" в стране.

Он также поблагодарил страны региона, которые "открыли двери своих школ, больниц и предприятий для венесуэльцев".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявляла, что санкции США в отношении Венесуэлы ухудшают гуманитарную ситуацию в стране и приводят к увеличению оттока населения. В Москве заявляли, что оказание гуманитарной помощи Венесуэле должно осуществляться по каналам ООН и без политизации этого процесса.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.