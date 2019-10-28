В Крыму ожидается резкое похолодание

Набережная имени В. И. Ленина в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Прохождение холодного фронта приведет к резкому падению температуры в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

В последние недели в Крыму установилась теплая погода, температура днем составляла около +20 градусов.

"В связи с прохождением холодного фронта 30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий", - сказал журналистам Шахов.

В частности, по его словам, ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а в последние дни октября - дожди, в горах с мокрым снегом.