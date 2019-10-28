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РИА Новости

В Крыму ожидается резкое похолодание

17:39 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная имени В. И. Ленина в Ялте
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Прохождение холодного фронта приведет к резкому падению температуры в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
В последние недели в Крыму установилась теплая погода, температура днем составляла около +20 градусов.
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"В связи с прохождением холодного фронта 30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий", - сказал журналистам Шахов.
В частности, по его словам, ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а в последние дни октября - дожди, в горах с мокрым снегом.
"(В четверг и пятницу) 31 октября и 1 ноября понижение максимальной температуры воздуха до 5-10 градусов тепла, минимальной - до 2-5 градусов мороза, на побережье 2-5 градусов тепла", - добавил министр.
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Сергей ШаховКрымОбщество
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