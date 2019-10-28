Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Архивное фото

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.

Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно)", — говорится в документе.

Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона, получила медаль Нестерова. Этой же награды удостоен второй пилот Сергей Сазонов.

Авиакатастрофа произошла 27 июня в Нижнеангарске. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, начался пожар.