Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:42Z
https://ria.ru/20191028/1560316496.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155596/24/1555962409_127:195:1037:707_1036x0_80_0_0_91f66a9cba5783c70e9bb6a264e079c7.jpg
РИА Новости

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

17:34 28.10.2019 (обновлено: 18:42 28.10.2019)
10519
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего в июле жесткую посадку в Бурятии, получили государственные награды.
Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании "Ангара" (посмертно)", — говорится в документе.

Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона, получила медаль Нестерова. Этой же награды удостоен второй пилот Сергей Сазонов.
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Рустам Габдулин во время избрания меры пресечения начальнику службы пожаротушения ФГКУ Андрею Бурсину.
22 октября, 17:15РИА Новости
Путин наградил следователя по делу "Зимней вишни" Рустама Габдулина
Авиакатастрофа произошла 27 июня в Нижнеангарске. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, начался пожар.
Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли, оказавшись зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
12 августа, 15:31РИА Новости
Погибших сотрудников Росатома представили к государственным наградам
1475522114
Обсудить 2
Ан-24Владимир ПутинАварийная посадка самолета Ан-2 в БурятииОбщество
Рекомендуем
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
РИА
Новости
Автомобили скорой помощи
На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев
Президент РФ Владимир Путин
Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата
Мечеть во французской Байонне
В Байонне пожилой француз открыл огонь у мечети
Лента
новостей
Медицинское оборудование
В США мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу
Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
Татарский певец ответил на обвинения в издевательстве над трупом кота
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме уточнили, какое наказание нужно ввести за пропаганду наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
Лента новостейМолния