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РИА Новости

Путин поручил сократить барьеры в экспорте высокотехнологичной продукции

17:32 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и РЭЦ до 1 марта представить идеи по сокращению административных барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.
"Минпромторгу России совместно с АО "Российский экспортный центр" представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции отечественных компаний, включая избыточные требования в сфере лицензирования экспорта", - сказано в тексте поручений.
Отмечается, что срок подготовки предложений: до 1 марта 2020 года. Ответственными за выполнение назначены главы Минпромторга Денис Мантуров и РЭЦ Андрей Слепнев.
Соответствующий перечень поручений подготовлен по итогам заседания набсовета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ", которая состоялась 18 сентября.
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