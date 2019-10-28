Путин поручил сократить барьеры в экспорте высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и РЭЦ до 1 марта представить идеи по сокращению административных барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

"Минпромторгу России совместно с АО "Российский экспортный центр" представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции отечественных компаний, включая избыточные требования в сфере лицензирования экспорта", - сказано в тексте поручений.

Отмечается, что срок подготовки предложений: до 1 марта 2020 года. Ответственными за выполнение назначены главы Минпромторга Денис Мантуров и РЭЦ Андрей Слепнев.