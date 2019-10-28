Путин поручил обеспечить сертификацию высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до 1 марта 2020 года предусмотреть меры по созданию лабораторий для сертификации высокотехнологичной продукции компаний РФ для экспорта, следует из перечня поручений главы государства.

"Минпромторгу России совместно с АО "Российский экспортный центр" предусмотреть меры по созданию российских лабораторий, обеспечивающих международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний с целью обеспечения ее экспорта", - говорится в поручениях.

Срок выполнения - 1 марта 2020 года. Ответственными назначены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.