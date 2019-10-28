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РИА Новости

Путин поручил обеспечить сертификацию высокотехнологичной продукции

17:30 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до 1 марта 2020 года предусмотреть меры по созданию лабораторий для сертификации высокотехнологичной продукции компаний РФ для экспорта, следует из перечня поручений главы государства.
"Минпромторгу России совместно с АО "Российский экспортный центр" предусмотреть меры по созданию российских лабораторий, обеспечивающих международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний с целью обеспечения ее экспорта", - говорится в поручениях.
Срок выполнения - 1 марта 2020 года. Ответственными назначены министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ", которая состоялась 18 сентября, опубликован на сайте Кремля в понедельник.
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Минпромторг РоссииАндрей СлепневДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
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