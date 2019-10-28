На Ямале признали виновным владельца ТЦ , где со второго этажа упал ребенок

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предприниматель из Ямало-Ненецкого автономного округа, построивший торговый центр с нарушениями, из-за которых ребенок упал со второго этажа здания и получил травмы, признан виновным, сообщается на Предприниматель из Ямало-Ненецкого автономного округа, построивший торговый центр с нарушениями, из-за которых ребенок упал со второго этажа здания и получил травмы, признан виновным, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Салехарда при строительстве торгового центра, пытаясь минимизировать затраты, не предусмотрел установку ограждения сквозного оконного проема на лестничной площадке между первым и вторым этажами здания. Когда весной 2019 года ТЦ был введен в эксплуатацию, мужчина сдал помещения в аренду, нарушив требования, связанные с предоставлением безопасных услуг.

В результате этого 10 июля пятилетний мальчик, гулявший по ТЦ вместе с родителями, пробежал вниз по лестничному маршу и упал в неогражденный сквозной оконный проем, получив множественные телесные повреждения.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.