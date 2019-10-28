В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах

ГРОЗНЫЙ, 28 окт – РИА Новости. Управление ГИБДД по Чечне предлагает ограничить количество машин в свадебных кортежах из-за угрозы безопасности участников движения, сообщил в понедельник начальник управления Идрис Черхигов.

МВД по Чечне 21 октября сообщило, что в результате аварии в Курчалойском районе погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы. В ГИБДД позднее уточнили, что ДТП произошло с участием свадебного кортежа - одна из машин колонны выехала на полосу встречного движения. Власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.

"Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения", - цитирует Черхигова пресс-служба управления. Сообщается, что нарушители "будут отвечать по закону".

"Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах", - подчеркнули в пресс-службе.

Пока не уточняется количество допустимых в кортеже автомобилей. На чеченских свадьбах это количество может доходить до нескольких десятков машин.

В ведомстве пояснили РИА Новости, что статистика ДТП с тяжкими последствиями с участием свадебных кортежей невысокая, но чаще всего длинные колонны машин создают аварийные ситуации на дорогах и ограничивают движение.