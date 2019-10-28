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РИА Новости

В Кировской области задержали водителя микроавтобуса после крупного ДТП

17:13 28.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Кировской областиДТП в Кировской области. 26 октября 2019
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с легковым автомобилем в Кировской области, в результате чего погибли четыре человека, задержан и помещен в СИЗО, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
Около 17 часов в субботу, 26 октября, в Нолинском районе на 130 километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны водитель микроавтобуса "Форд Транзит", двигаясь в сторону города Кирова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров автомобиля "Форд", а также 8-летняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.
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16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В отношении водителя "Форда" возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании ему на период расследования уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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