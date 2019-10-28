В Кировской области задержали водителя микроавтобуса после крупного ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с легковым автомобилем в Кировской области, в результате чего погибли четыре человека, задержан и помещен в СИЗО, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.

Около 17 часов в субботу, 26 октября, в Нолинском районе на 130 километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны водитель микроавтобуса "Форд Транзит", двигаясь в сторону города Кирова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров автомобиля "Форд", а также 8-летняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.