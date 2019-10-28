В Париже показ фильма "Джокер" прервали криками "Аллах Акбар"

Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер" . Архивное фото

Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Воскресный показ американского фильма "Джокер" в парижском кинотеатре Grand Rex был прерван мужчиной, выкрикивавшим "Аллах Акбар", сообщает в понедельник газета Воскресный показ американского фильма "Джокер" в парижском кинотеатре Grand Rex был прерван мужчиной, выкрикивавшим "Аллах Акбар", сообщает в понедельник газета Parisien

Инцидент произошел накануне на вечернем сеансе в зале, вмещающем до 500 зрителей.

"Он сеял панику посреди показа фильма, крича "Аллах Акбар". Зрители и сотрудник безопасности уложили (нарушителя спокойствия) на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат", - сообщает издание.

По состоянию на понедельник мужчина, имя которого не сообщается, по-прежнему находится под стражей. Ему в вину вменяют "оправдание терроризма".