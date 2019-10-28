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РИА Новости

В Париже показ фильма "Джокер" прервали криками "Аллах Акбар"

17:12 28.10.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер" . Архивное фото
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Воскресный показ американского фильма "Джокер" в парижском кинотеатре Grand Rex был прерван мужчиной, выкрикивавшим "Аллах Акбар", сообщает в понедельник газета Parisien.
Инцидент произошел накануне на вечернем сеансе в зале, вмещающем до 500 зрителей.
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"Он сеял панику посреди показа фильма, крича "Аллах Акбар". Зрители и сотрудник безопасности уложили (нарушителя спокойствия) на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат", - сообщает издание.
По состоянию на понедельник мужчина, имя которого не сообщается, по-прежнему находится под стражей. Ему в вину вменяют "оправдание терроризма".
Отмечается, что злоключения любителей кино с побегом неизвестного не закончились. Некоторые зрители поддались панике и покинули свои места, а вернувшись к ним не обнаружили своих сумок и вещей - нестандартной ситуацией воспользовались грабители.
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