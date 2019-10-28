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РИА Новости

Татарский певец ответил на обвинения в издевательстве над трупом кота

17:11 28.10.2019 (обновлено: 18:22 28.10.2019)
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© Фото : Официальная страница Заслуженного артиста РТ Фирдуса Тямаева Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
 Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
© Фото : Официальная страница Заслуженного артиста РТ Фирдуса Тямаева
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Татарский певец Фирдус Тямаев рассказал, что шутил над лежащим на дороге предметом, а не над животным.
Ранее в СМИ появилась информация, что Тямаев вместе с артисткой Гузель Уразовой издевались над сбитым машиной котом. В частности, они говорили, что "не успели приготовить шашлык" и "остались голодными". Как отмечает телеканал "360", после возникновения резонанса Уразова удалила опубликованное в инстаграме видео с "шуткой".
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"Там валялась то ли тряпка, то ли шапка, а я просто прикольнулся и сказал: "Вот шашлык". Это не животное. Я сам зоозащитник", — цитирует Тямаева "360".
Певец также отметил, что недавно пожертвовал 30 тысяч рублей приюту для животных.
Из опубликованного телеканалом видео неясно, над чем смеялись артисты.
Уразова — народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкирии. Тямаев является заслуженным артистом Республики Татарстан.
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