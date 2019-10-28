Татарский певец ответил на обвинения в издевательстве над трупом кота

Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Татарский певец Фирдус Тямаев рассказал, что шутил над лежащим на дороге предметом, а не над животным.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тямаев вместе с артисткой Гузель Уразовой издевались над сбитым машиной котом. В частности, они говорили, что "не успели приготовить шашлык" и "остались голодными". Как отмечает телеканал "360", после возникновения резонанса Уразова удалила опубликованное в инстаграме видео с "шуткой".

"Там валялась то ли тряпка, то ли шапка, а я просто прикольнулся и сказал: "Вот шашлык". Это не животное. Я сам зоозащитник", — цитирует Тямаева " 360 ".

Певец также отметил, что недавно пожертвовал 30 тысяч рублей приюту для животных.

Из опубликованного телеканалом видео неясно, над чем смеялись артисты.