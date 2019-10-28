В "Т Плюс" рассказали, как привлечь инвестиции в самарские теплосети

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Теплосетевой комплекс Самарской области можно привести к нормативному уровню надежности при переходе на новую модель рынка тепла - с тарификацией по методу "альтернативной котельной", что даст необходимые инвестиции, считают в компании "Т Плюс".

"Т Плюс" совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и администрациями муниципальных образований региона подготовили инвестпрограмму развития теплосетевого комплекса до 2034 года. Отмечается, что необходимая сумма вложений в теплосетевой комплекс региона в течение 15 лет составляет почти 50 миллиардов рублей - в основном, это замена муниципальных и бесхозных сетей, износ которых сегодня превышает 70%.

"Действующая инвестиционная программа тепловых сетей городов позволяет привлечь финансирование в сумме 1 миллиард рублей в год. Такие объемы работ не позволяют снизить повреждаемость на всей цепи коммуникаций – от источников до конечного потребителя... Привлечь финансирование на исполнение инвестиционной программы возможно путем перехода на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной", - подчеркивает "Т Плюс".

"Предложенная инвестиционная программа предусматривает комплексную перекладку более 1,4 тысячи километров теплосетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Реализация этих планов позволит привести весь комплекс теплоснабжения к нормативному уровню надежности. В результате повреждаемость в Самаре и в Новокуйбышевске снизится более чем в четыре раза, а в Тольятти количество повреждений удастся сократить в два раза", - также уточняет компания.

"Альткотельная" - это метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, а единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, фактически становясь ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель уже перешли Рубцовск в Алтайском крае и Линево в Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.