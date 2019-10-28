ОГК-2 увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 52,1%

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ОГК-2 в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,4 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка составила 99,6 миллиарда рублей, снизившись на 3,7%. "Изменение данного показателя связано с оптимизаций производственной деятельности", - поясняет компания.
Себестоимость продаж сократилась на 7%, до 80,2 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 24,8%, до 25,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 19,4 миллиарда рублей (рост на 12,4%).