Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста

ГОРКИ, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на стимулирование экономического роста.
Об этом глава правительства сообщил на встрече с вице-премьерами.
Он отметил, что 8 октября состоялось совещание, где было отмечено, что темпы роста недостаточно высоки, но в третьем квартале динамика улучшилась.
Пакет дополнительных мер доработан по итогам того совещания.
"Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем, документ достаточно объемный, в нем содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали".
Развитие судостроения
Помимо этого, глава правительства на встрече с вице-премьерами сообщил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года. Цель документа — увеличить долю российских кораблей на мировом рынке, особенно в гражданском секторе.
"Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз", — сказал Медведев.
Он отметил, что в денежном выражении это должно будет составлять 25 миллиардов рублей.
По словам премьера, сегодня основной экспортный потенциал находится в области военного судостроения.
"А вот в гражданском судостроении ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок", — заключил он.