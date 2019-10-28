Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста

"Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем, документ достаточно объемный, в нем содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали".

Дмитрий Медведев