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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%

16:53 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за девять месяцев 2019 года составила 1,15 миллиарда рублей, сократившись на 24% в годовом выражении, говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 2%, до 25 миллиардов рублей, валовая прибыль - на 22%, до 2,46 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по данным на 30 сентября 2019 года составили 17,3 миллиарда рублей, снизившись на 13,6% с начала года, краткосрочные обязательства составили 17,45 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье. Общая установленная электрическая мощность составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность - 9,33 тысячи Гкал.ч.
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