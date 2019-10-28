Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за девять месяцев 2019 года составила 1,15 миллиарда рублей, сократившись на 24% в годовом выражении, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 2%, до 25 миллиардов рублей, валовая прибыль - на 22%, до 2,46 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по данным на 30 сентября 2019 года составили 17,3 миллиарда рублей, снизившись на 13,6% с начала года, краткосрочные обязательства составили 17,45 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6%.