Климкин призвал не допустить признания в США "Азова" террористами

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал задачей киевских властей не допустить признания добровольческого полка "Азов" террористической организацией в США.

"Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности", — написал он в фейсбуке.

Экс-министр также предположил, что "эмоциональный разговор" Владимира Зеленского с националистами в Золотом может быть использован для дестабилизации обстановки на Украине.

По мнению Климкина, сейчас необходимо ехать в Вашингтон и "защищать Украину и тех, кто ее защищает".

Ранее 40 членов конгресса США во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать "Азов" иностранной террористической организацией.