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РИА Новости

Климкин призвал не допустить признания в США "Азова" террористами

16:52 28.10.2019 (обновлено: 18:18 28.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранец батальона "Азов"
Новобранец батальона Азов
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал задачей киевских властей не допустить признания добровольческого полка "Азов" террористической организацией в США.
"Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности", — написал он в фейсбуке.
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Экс-министр также предположил, что "эмоциональный разговор" Владимира Зеленского с националистами в Золотом может быть использован для дестабилизации обстановки на Украине.
По мнению Климкина, сейчас необходимо ехать в Вашингтон и "защищать Украину и тех, кто ее защищает".
Ранее 40 членов конгресса США во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать "Азов" иностранной террористической организацией.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Америке выборы на носу. Нафик им нужна сейчас ваша Украина товарищ шариков.
28 октября, 16:55
Руслан Петров
2520002
Это было вопросом времени, давно пора этих скакунов определить куда по дальше.
28 октября, 17:05
AAApag Apag
2210002
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