Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе

УФА, 28 окт - РИА Новости. Уфимец, который два дня назад пропал вместе с детьми, мог поступить так из-за мести жене, с которой поссорился, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее полиция и СУСК РФ по Башкирии сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей - 8 и 5 лет, которые вместе ушли гулять 26 октября и не вернулись.