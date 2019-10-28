Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе

УФА, 28 окт - РИА Новости. Уфимец, который два дня назад пропал вместе с детьми, мог поступить так из-за мести жене, с которой поссорился, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее полиция и СУСК РФ по Башкирии сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей - 8 и 5 лет, которые вместе ушли гулять 26 октября и не вернулись.
"Предположительно, муж с женой сильно поругались, после этого мужчина взял детей под предлогом прогулки и ушел. Надеемся, что эта история закончится хорошо, скорее всего, они находятся у близких или родных. Для детей, предполагаем, опасности нет, у старшего ребёнка школьные каникулы, уроки сейчас он не пропускает, семья считается положительной, в поле зрения правоохранителей ни мать, ни отец детей не попадали", - пояснил РИА Новости источник.
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