Путин одобрил увеличение штатной численности работников прокуратуры

"Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 1 декабря 2019 года в количестве 51 263 единицы", - сообщается в документе.

Предыдущий указ президента предусматривал штатную численность в количестве 51 014 человек.

Кроме того, в документе предписывается увеличить штат органов военной прокуратуры до 3110 человек (ранее - 3102).