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РИА Новости

Путин одобрил увеличение штатной численности работников прокуратуры

16:43 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности работников органов прокуратуры, соответствующий документ в понедельник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить общую штатную численность органов прокуратуры РФ с 1 декабря 2019 года в количестве 51 263 единицы", - сообщается в документе.
Предыдущий указ президента предусматривал штатную численность в количестве 51 014 человек.
Кроме того, в документе предписывается увеличить штат органов военной прокуратуры до 3110 человек (ранее - 3102).
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
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Указ также содержит поручение правительству РФ предусмотреть выделение средств из бюджета Генпрокуратуре РФ для его выполнения.
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