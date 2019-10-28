В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Турции включили в список обвиняемых по делу об утонувшей в бассейне девочки из России ее мать. Об этом отец погибшего ребенка рассказал Правоохранительные органы Турции включили в список обвиняемых по делу об утонувшей в бассейне девочки из России ее мать. Об этом отец погибшего ребенка рассказал "РЕН ТВ"

"Эта информация подтверждена турецкими юристами, которые работают там по делу. Наталья признана виновной второй степени", — заявил мужчина.

Он объяснил, что турецкое законодательство позволяет привлекать несколько фигурантов в рамках одного дела. Основными обвиняемыми проходят сотрудники отеля, где погиб ребенок, а у матери "вторая степень" с аргументацией, что она не доглядела за своей дочерью. Если ее вину докажут, то материальную компенсацию им уже не выплатят.

Двенадцатилетнюю россиянку, которая отдыхала в Турции с родителями, госпитализировали в критическом состоянии 18 августа. Девочка плавала в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, когда ее руку засосало в трубу.