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РИА Новости
Туризм

В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец

16:42 28.10.2019 (обновлено: 18:20 28.10.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Турции включили в список обвиняемых по делу об утонувшей в бассейне девочки из России ее мать. Об этом отец погибшего ребенка рассказал "РЕН ТВ".
"Эта информация подтверждена турецкими юристами, которые работают там по делу. Наталья признана виновной второй степени", — заявил мужчина.
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Он объяснил, что турецкое законодательство позволяет привлекать несколько фигурантов в рамках одного дела. Основными обвиняемыми проходят сотрудники отеля, где погиб ребенок, а у матери "вторая степень" с аргументацией, что она не доглядела за своей дочерью. Если ее вину докажут, то материальную компенсацию им уже не выплатят.
Двенадцатилетнюю россиянку, которая отдыхала в Турции с родителями, госпитализировали в критическом состоянии 18 августа. Девочка плавала в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, когда ее руку засосало в трубу.
Отец нырнул на помощь, однако даже после того, как насос выключили, руку ребенка удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин. Девочка провела под водой слишком много времени и умерла в больнице спустя несколько дней.
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