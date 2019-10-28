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РИА Новости

Переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика, заявил Трамп

16:40 28.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика.
"Мы идем с опережением графика", - сказал он журналистам. Он отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.
"Вероятно, мы подпишем его … в Чили", - отметил Трамп. 16-17 ноября в Сантьяго пройдет саммит АТЭС.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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