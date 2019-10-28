Переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика.

"Мы идем с опережением графика", - сказал он журналистам. Он отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.

"Вероятно, мы подпишем его … в Чили", - отметил Трамп. 16-17 ноября в Сантьяго пройдет саммит АТЭС.