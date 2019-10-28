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РИА Новости
Новости Подмосковья

Владельцы карты "Стрелка" смогут оплатить проезд с мобильного телефона

16:36 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажир оплачивает проезд в автобусе
Пассажир оплачивает проезд в автобусе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владельцы карты "Стрелка" в ближайшее время смогут оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области с мобильных устройств. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков подчеркнул, что это уникальный проект, который не имеет аналогов в РФ. Главными преимуществами данной карты станут безопасность, надежность и доступность.
С помощью виртуальной карты "Стрелка" можно будет оплатить проезд на любом общественном транспорте Подмосковья, а также получить скидку в некоторых музеях региона.
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По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова, в настоящее время функционал доступен в тестовом режиме и работает на мобильных терминалах оплаты. В начале 2020 года сервис станет доступен на всем транспорте Подмосковья.
В мобильном приложении "Стрелка" пассажир должен выпустить новую виртуальную карту и пополнить ее любым удобным способом. Для оплаты проезда пользователю нужно зайти в приложение, авторизоваться, а затем поднести устройство к валидатору и дождаться информации об успешном списании электронных денежных средств.
В случае утраты мобильного телефона мошенники не смогут завладеть электронными денежными средствами в кошельке "Стрелки". Как отметил генеральный директор АО "Расчетные решения" Михаил Казаков, устройство защищено паролем и технологией распознавания лица.
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Новости ПодмосковьяМинистерство транспорта Московской областиМосковская область
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