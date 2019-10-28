В Красноярске из-за задымления эвакуировали постояльцев отеля Hilton

"Поступил сигнал о задымлении в отеле Hilton. Самостоятельно эвакуировались сто человек", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, в ходе разведки было выявлено слабое задымление в спортзале. Предполагается, что оно произошло из-за короткого замыкания кондиционера. Открытого горения не было обнаружено, в данный момент опасности возгорания нет.