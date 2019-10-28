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РИА Новости

В Красноярске из-за задымления эвакуировали постояльцев отеля Hilton

16:33 28.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС
Автомобили МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобили МЧС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Сто постояльцев отеля Hilton в Красноярске эвакуировали из-за задымления, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"Поступил сигнал о задымлении в отеле Hilton. Самостоятельно эвакуировались сто человек", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, в ходе разведки было выявлено слабое задымление в спортзале. Предполагается, что оно произошло из-за короткого замыкания кондиционера. Открытого горения не было обнаружено, в данный момент опасности возгорания нет.
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