В Красноярске из-за задымления эвакуировали постояльцев отеля Hilton

КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Сто постояльцев отеля Hilton в Красноярске эвакуировали из-за задымления, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"Поступил сигнал о задымлении в отеле Hilton. Самостоятельно эвакуировались сто человек", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, в ходе разведки было выявлено слабое задымление в спортзале. Предполагается, что оно произошло из-за короткого замыкания кондиционера. Открытого горения не было обнаружено, в данный момент опасности возгорания нет.