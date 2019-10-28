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РИА Новости

RT запустил продажу ватников

16:29 28.10.2019 (обновлено: 16:50 28.10.2019)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу ватников.
На спине темной куртки под заплаткой CENSORED скрыта напечатанная латиницей фраза, которую на чемпионате мира по футболу в прошлом году прокричал на камеру бразильский болельщик, выразив свой восторг Россией. Она разошлась по соцсетям и стала мемом.
© Фото : Russia TodayВатники с символикой Russia Today, поступившие в продажу
Ватники с символикой Russia Today, поступившие в продажу
© Фото : Russia Today
Ватники с символикой Russia Today, поступившие в продажу
"Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца. Купить такие можно на shop-rt.com", — написала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в твиттере.
Телеканал RT запустил интернет-магазин сувенирной продукции в декабре 2018 года. В ассортименте — футболки "Вы работаете в ГРУ?", кепки и зонты с принтом "Иностранный агент", пляжные тапочки "Русский след", настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое.
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
21 августа, 13:03РИА Новости
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
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телеканал RTМаргарита СимоньянВеликобританияРоссия
Популярные комментарии
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Теперь и мы так бегаем. И едим то же го..но, что и они.
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