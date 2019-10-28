RT запустил продажу ватников

На спине темной куртки под заплаткой CENSORED скрыта напечатанная латиницей фраза, которую на чемпионате мира по футболу в прошлом году прокричал на камеру бразильский болельщик, выразив свой восторг Россией. Она разошлась по соцсетям и стала мемом.