В США мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Филадельфии мужчина пришел в больницу самостоятельно после того, как получил 15 ранений во время перестрелки, сообщает Foxnews.
По информации телеканала, на месте стрельбы полицейские обнаружили 23 гильзы, но ни одного погибшего.
Главный инспектор полиции Скотт Смолл рассказал, что мужчина "просто вошел в больницу". По его словам врача, пострадавший находится в критическом состоянии, однако он выживет. Имя мужчины не называется.
Власти начали проверку видеозаписей с камер наружного наблюдения.