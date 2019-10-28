В США мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу

По информации телеканала, на месте стрельбы полицейские обнаружили 23 гильзы, но ни одного погибшего.

Главный инспектор полиции Скотт Смолл рассказал, что мужчина "просто вошел в больницу". По его словам врача, пострадавший находится в критическом состоянии, однако он выживет. Имя мужчины не называется.