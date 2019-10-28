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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп не исключил публикации видео операции по ликвидации аль-Багдади

16:27 28.10.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил публикации части видео того, как ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
По его словам, в Белом доме рассматривают возможность публикации видео. "Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их", - сказал он журналистам.
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Эксперт считает, что ликвидация аль-Багдади не повлияет на деятельность ИГ*
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
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