Трамп не исключил публикации видео операции по ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил публикации части видео того, как ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, в Белом доме рассматривают возможность публикации видео. "Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их", - сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.