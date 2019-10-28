В Полтавской области с крыльца здания суда украли флаг Украины

КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Неизвестные украли флаг Украины с крыльца здания городского суда в Горишних Плавнях (бывший Комсомольск – ред.) Полтавский области, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица украли государственный флаг Украины, который был размещен на крыльце Комсомольского городского суда Полтавской области", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, флаг украли еще ночью в пятницу.