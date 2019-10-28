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РИА Новости

В Полтавской области с крыльца здания суда украли флаг Украины

16:21 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Неизвестные украли флаг Украины с крыльца здания городского суда в Горишних Плавнях (бывший Комсомольск – ред.) Полтавский области, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
"Внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица украли государственный флаг Украины, который был размещен на крыльце Комсомольского городского суда Полтавской области", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, флаг украли еще ночью в пятницу.
Полиция завела дело, личности злоумышленников установлены.
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