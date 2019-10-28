Заявления о смерти лидера ИГ* надо подкрепить фактами, заявили в "Альфе"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заявление США об уничтожении главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади надо сопровождать конкретными доказательствами, но в любом случае Вашингтон хочет подтвердить сохранение своего влияния в Сирии, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Не первый раз сообщается об уничтожении аль-Багдади. И пока мы не видим реальных доказательств этому, допустим, результатов экспертиз. И поэтому я на сегодняшний момент не могу согласиться с тем, что заявляют американцы", - сказал Гончаров РИА Новости.

По его словам, сообщение о ликвидации главаря ИГ* важно для внутриполитической повестки США. "Думаю, что американцы вновь тем самым хотят завить о своем превосходстве", - добавил Гончаров.

"На сегодняшний момент самое важно то, что в Сирии остаются боевики, которые никому не нужны. Что с ними делать - вот вопрос номер один", - отметил ветеран "Альфы".

В Минобороны РФ ранее отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.