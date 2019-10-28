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РИА Новости
Война в Сирии

Заявления о смерти лидера ИГ* надо подкрепить фактами, заявили в "Альфе"

16:19 28.10.2019
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© REUTERS / Reuters TVАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© REUTERS / Reuters TV
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заявление США об уничтожении главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади надо сопровождать конкретными доказательствами, но в любом случае Вашингтон хочет подтвердить сохранение своего влияния в Сирии, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
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Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
"Не первый раз сообщается об уничтожении аль-Багдади. И пока мы не видим реальных доказательств этому, допустим, результатов экспертиз. И поэтому я на сегодняшний момент не могу согласиться с тем, что заявляют американцы", - сказал Гончаров РИА Новости.
По его словам, сообщение о ликвидации главаря ИГ* важно для внутриполитической повестки США. "Думаю, что американцы вновь тем самым хотят завить о своем превосходстве", - добавил Гончаров.
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"На сегодняшний момент самое важно то, что в Сирии остаются боевики, которые никому не нужны. Что с ними делать - вот вопрос номер один", - отметил ветеран "Альфы".
В Минобороны РФ ранее отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиДональд ТрампСирияСШАВ мире
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