В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом за металлическую конструкцию

УФА, 28 окт - РИА Новости. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, которая, играя в спортивно-оздоровительном комплексе, повисла на перилах металлической конструкции, зацепившись шарфом, и умерла от асфиксии, сообщили в понедельник в СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 октября в спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе Удмуртии, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По данным проверки, местная жительница с двумя детьми двух и семи лет находилась на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии", - сообщает Следственный комитет РФ.