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РИА Новости

В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом за металлическую конструкцию

16:17 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
УФА, 28 окт - РИА Новости. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, которая, играя в спортивно-оздоровительном комплексе, повисла на перилах металлической конструкции, зацепившись шарфом, и умерла от асфиксии, сообщили в понедельник в СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел 25 октября в спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе Удмуртии, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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"По данным проверки, местная жительница с двумя детьми двух и семи лет находилась на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии", - сообщает Следственный комитет РФ.
Ведомство поясняет, что "на место происшествия выехали следователи, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза". Кроме того, специалисты допросили главу сельского поселения, истребовали техническую и организационную документацию.
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Следственный комитет РФУдмуртияПроисшествия
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