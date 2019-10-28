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РИА Новости

Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с Россией, сообщил источник

16:11 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости, Мария Князева. Украина заявила во Всемирной торговой организации (ВТО), что намерена выполнить ее решение по спору с Россией по энергокорректировкам, однако ей для этого нужно время, сообщил журналистам источник в ВТО.
В понедельник прошло заседание органа по разрешению споров организации. "Украина сделала заявление, декларирующее ее намерение имплементировать выводы ВТО в споре с Россией по поводу антидемпинговых мер, введенных в отношении импорта нитрата аммония из России", - сообщил собеседник журналистов.
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Украина также отметила, что для выполнения этого решения ей потребуется "разумный период времени".
"Россия приветствовала заявление Украины и сказала, что готова обсудить этот вопрос с Украиной", - добавил источник.
В середине сентября Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам. Речь идет о диспуте между странами в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения. Россия оспаривала так называемую методику "энергокорректировок", применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.
По результатам рассмотрения спора группой арбитров ВТО, Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с этим решением и подал апелляцию. Апелляционный орган ВТО оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу.
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Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входивших в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.
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