Ученые обнаружили биомаркер шизофрении

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что в мозге больного шизофренией человека образуется фермент Mpst, вырабатывающий сероводород. Об этом Ученые выяснили, что в мозге больного шизофренией человека образуется фермент Mpst, вырабатывающий сероводород. Об этом сообщается в журнале EMBO Molecular Medicine.

Обычно мы не так сильно пугаемся резких звуков, если им предшествовал небольшой звуковой сигнал (преимпульс). Это явление называется преимпульсным ингибированием (prepulse inhibition, PPI). У больных шизофренией PPI снижается, поэтому его уровень служит одним из диагностических признаков заболевания.

Японские ученые из Центра исследований мозга RIKEN разделили подопытных мышей на две группы — с низким и высоким PPI — и провели протеомный анализ их мозга на предмет концентрации Mpst (3-меркаптопируватсульфуртрансферазы) — фермента, продуцирующего сероводород и полисульфиды. Оказалось, у первой группы уровень этого фермента выше, чем у второй.

Ученые предположили, что высокая концентрация Mpst в мозге приводит к изменениям в ДНК, которые в итоге становятся причиной психического расстройства.

Чтобы в этом убедиться, специалисты вывели из мышей с низким PPI линию животных с выключенным геном MPST. Как и ожидалось, уровень PPI у этих грызунов был выше, чем у их сородичей с активным геном MPST. То есть его отключение помогло больным мышам вылечиться.

"Никто никогда не задумывался о причинно-следственной связи между сероводородом и шизофренией, — рассказал руководитель исследования Такео Йошикава (Takeo Yoshikawa). — Как только мы обнаружили это, мы должны были выяснить, будут ли эти результаты справедливы для людей".

Открытие подтвердилось и при проверке на мозге умерших людей: так, у больных шизофренией экспрессия гена MPST действительно была выше. При этом чем сильнее симптомы болезни проявлялись при жизни, тем выше оказался уровень экспрессии.

Далее ученые исследовали волосяные фолликулы более чем 150 человек, больных шизофренией, и также выявили у них повышенную экспрессию MPST, которая, по мнению авторов работы, может стать новым биомаркером шизофрении даже на ранних стадиях.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть и на причины возникновения болезни. Считается, что развитие шизофрении зависит от генетики человека и внешних обстоятельств. Теперь же стало ясно, что провоцирующим событием может быть перенесенный в детстве воспалительный процесс в мозге. Вырабатываемый в качестве антиокислительного ответа на воспаление сероводород (так называемый сульфидный стресс), который остается в мозге в течение всей жизни, может со временем привести к развитию шизофрении.