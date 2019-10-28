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РИА Новости

В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого

16:01 28.10.2019 (обновлено: 17:00 28.10.2019)
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© Фото : Нацполиция Луганской областиСотрудники полиции Украины в Золотом-4
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4
© Фото : Нацполиция Луганской области
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
Он рассказал, что полицейские провели проверку дома в Золотом, где находились представители "Нацкорпуса", а также их документы. Троян пояснил, что люди находятся в опасной зоне.

"Тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное. Это нормально",— сказал замглавы нацполиции.

Кроме того, он считает, что нельзя спекулировать "на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать".
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Троян завил, что если это все-таки произойдет, то он сразу же подаст рапорт на увольнение.
Ранее Зеленский прибыл в поселок в Донбассе, чтобы обсудить с военными отвод войск. Разговор с националистами, на которых указали жители Золотого, прошел на повышенных тонах. Президент потребовал от них не мешать разведению войск.
Позднее в ответ на это лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов, если тот примет решение об отводе войск.
Накануне в офисе Зеленского заявили, что сотрудники МВД изъяли и вывезли оружие из Золотого. Также СМИ сообщали о том, что полиция приезжала на место дислокации националистов в поселке.
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Вадим ТроянАндрей БилецкийДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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