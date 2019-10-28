Грузинская оппозиция хочет расследования по информации о смещении патриарха

Ранее митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков, который занимал должность архиепископа и возглавлял финансово-экономический совет патриархии заявил, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и действующий глав кабмина Георгий Гахария якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха. Позже Яков заявил, что провел встречу с патриархом и решил покинуть все свои должности в патриархи.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление оппозиции, сообщила, что "необходимо дождаться развития событий" и после этого принимать решение, допрашивать лиц, которых назвал митрополит, или нет. "Заявления, которые мы услышали, конечно же, наводят тень на церковь. Мы максимально заботимся о здоровье и благополучии патриарха, а также об авторитете церкви... Мы бы желали, чтобы как можно скорее эти страсти остыли и церковь не подвергалась негативному влиянию необоснованных заявлений", - сказала министр журналистам.