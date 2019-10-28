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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Грузинская оппозиция хочет расследования по информации о смещении патриарха

16:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкФрагмент храма Метехи
Фрагмент храма Метехи
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Грузинская оппозиция требует от прокуратуры начать расследование из-за заявления митрополита Якова, который обвинил членов правительства в намерении сместить патриарха Грузии Илию II, премьер Георгий Гахария назвал заявление священника глупостью.
Ранее митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков, который занимал должность архиепископа и возглавлял финансово-экономический совет патриархии заявил, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и действующий глав кабмина Георгий Гахария якобы уговаривали его принять участие в смещении патриарха. Позже Яков заявил, что провел встречу с патриархом и решил покинуть все свои должности в патриархи.
"Расследование должно быть начато немедленно. Это тяжелейшие факты, названы имена правительственных лиц. Отказ от начала расследования означает признание преступления",- заявил в парламенте депутат из оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.
Гахария в свою очередь назвал глупостью заявление митрополита.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление оппозиции, сообщила, что "необходимо дождаться развития событий" и после этого принимать решение, допрашивать лиц, которых назвал митрополит, или нет. "Заявления, которые мы услышали, конечно же, наводят тень на церковь. Мы максимально заботимся о здоровье и благополучии патриарха, а также об авторитете церкви... Мы бы желали, чтобы как можно скорее эти страсти остыли и церковь не подвергалась негативному влиянию необоснованных заявлений", - сказала министр журналистам.
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Религия и мировоззрениеГеоргий КвирикашвилиВахтанг ГомелауриТея ЦулукианиНовости - Религия и мировоззрениеЕдиное национальное движениеТбилисиГрузиярелигия
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