Большую часть долга Африки списали еще в девяностые, заявили в МИД России

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Большую часть долга африканских стран перед Россией списали еще в девяностые годы, заявил замдиректора департамента Африки МИД Олег Озеров.
На минувшей неделе Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" сообщил, что Москва в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран континента списала более 20 миллиардов долларов.
Озеров напомнил, что основную часть долгов сократили в рамках переговоров Парижского клуба.
"Я как раз в это время работал в Париже, был свидетелем этих переговоров. Эти вопросы надо отнести к финансовому блоку нашего правительства — как там списывали, на каких условиях, с какой скоростью, в полном или неполном объеме. Что можно было списывать, что нельзя было", — заявил дипломат на заседании клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что такое решение облегчило экономическое положение африканских стран, а сегодня эти вопросы уже относятся к прошлому.
"Историю можно переписать, но нельзя отменить. Их списание — это существенное облегчение для африканских государств", — заключил Озеров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что те долги, которые Россия списала, были невозвратные, их можно было считать только "для галочки".
Форум "Россия — Африка" проходил 23-24 октября в Сочи. На него были приглашены главы всех стран континента. В ходе мероприятия были подписаны более 50 контрактов на общую сумму, превышающую 800 миллиардов рублей.