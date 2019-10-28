Большую часть долга Африки списали еще в девяностые, заявили в МИД России

"Я как раз в это время работал в Париже, был свидетелем этих переговоров. Эти вопросы надо отнести к финансовому блоку нашего правительства — как там списывали, на каких условиях, с какой скоростью, в полном или неполном объеме. Что можно было списывать, что нельзя было", — заявил дипломат на заседании клуба "Валдай".