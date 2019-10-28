Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T16:22Z
https://ria.ru/20191028/1560310953.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/86/1560158634_0:282:3140:2048_1036x0_80_0_0_807a2f0e944168d70465c55678b5e9ba.jpg
РИА Новости

Большую часть долга Африки списали еще в девяностые, заявили в МИД России

15:59 28.10.2019 (обновлено: 16:22 28.10.2019)
3130
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия — Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия — Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия — Африка" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Большую часть долга африканских стран перед Россией списали еще в девяностые годы, заявил замдиректора департамента Африки МИД Олег Озеров.
На минувшей неделе Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" сообщил, что Москва в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран континента списала более 20 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
24 октября, 22:07Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам
Озеров напомнил, что основную часть долгов сократили в рамках переговоров Парижского клуба.

"Я как раз в это время работал в Париже, был свидетелем этих переговоров. Эти вопросы надо отнести к финансовому блоку нашего правительства — как там списывали, на каких условиях, с какой скоростью, в полном или неполном объеме. Что можно было списывать, что нельзя было", — заявил дипломат на заседании клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что такое решение облегчило экономическое положение африканских стран, а сегодня эти вопросы уже относятся к прошлому.
"Историю можно переписать, но нельзя отменить. Их списание — это существенное облегчение для африканских государств", — заключил Озеров.
Уборка урожая яровой пшеницы
24 октября, 18:46Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольствия в Африку
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что те долги, которые Россия списала, были невозвратные, их можно было считать только "для галочки".
Форум "Россия — Африка" проходил 23-24 октября в Сочи. На него были приглашены главы всех стран континента. В ходе мероприятия были подписаны более 50 контрактов на общую сумму, превышающую 800 миллиардов рублей.
7183221129
Обсудить 25
Олег ОзеровВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А тем временем тихо и незаметно Саудовская Аравия распределила между своими гражданами 13 лярдов сверхдоходов!!!!
28 октября, 16:27
evgeniy71-77
46111012
Русским языком написано списали ещё в 90-е... а Россия с Африкой будет торговать в чём проблема?
28 октября, 16:33
Небесный Гром
10000246
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
РИА
Новости
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Лента
новостей
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Участница Всеукраинского народного вече на Майдане Независимости в Киеве
Чего Украина боится больше войны с Россией
Логотип НАТО в Брюсселе
Аналитика для НАТО: между "Путин нападет" и "Путин никогда не посмеет"
RT запустил продажу ватников
RT запустил продажу ватников
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния