Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры провели разговор на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах. Очередной раунд консультаций состоялся 19 сентября.

Россия предлагает продлить действующий контракт, Украина настаивает на заключении нового соглашения. Как заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако, по словам министра, гарантий этого пока нет.