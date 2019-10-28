Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:47Z
https://ria.ru/20191028/1560310928.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153695/37/1536953798_0:0:3374:1898_1036x0_80_0_0_fbb9080a83cfbbd097fe71489bb6c30a.jpg
РИА Новости

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

15:59 28.10.2019 (обновлено: 18:47 28.10.2019)
90902
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры провели разговор на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
18 октября, 12:32РИА Новости
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах. Очередной раунд консультаций состоялся 19 сентября.
Россия предлагает продлить действующий контракт, Украина настаивает на заключении нового соглашения. Как заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако, по словам министра, гарантий этого пока нет.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, отметил, что прежде, чем заключать новый контракт, следует урегулировать судебные споры с "Нафтогазом". Российский концерн предлагает нулевой вариант — полностью отозвать все иски.
8924101316226
Обсудить 28
БрюссельЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Германии надо бы Данию продавливать, дабы без газа не остаться. А проект Украина слишком шаткий чтоб на него ставить.
28 октября, 16:39
Vyacheslav Bulgakov
6610011
Переговоры по газу, как и нормандский формат, пора проводить в расширенном составе. Украину представляют Билецкий и Зеленский. Пусть там передерутся, а весь мир смотрит. Такого шоу ещё никто не видел ;)
28 октября, 16:42
Msr Vitus
221800025
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Газовая станция в Львовской области Украины
Утомленные транзитом. С чем "Нафтогаз" и "Газпром" приехали в Брюссель
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния