В Словакии в грузовом поезде обнаружили одиннадцать детей-беженцев

"Сотрудник местной фирмы обнаружил около прибывшего железнодорожного состава детей, разбегавшихся по путям и пытавшихся найти выход в город, и сообщил об этом полиции. Нашим сотрудникам удалось задержать 11 малолетних детей, как позже выяснилось, девять из них были из Афганистана и еще двое – из Пакистана. Взрослых вместе с ними не было. Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии к нам в Словакию", - сказала Бардиова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.