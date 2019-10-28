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РИА Новости

Глава Высшего госсовета Ливии призвал провести выборы в течение 14 месяцев

15:39 28.10.2019
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
КАИР, 28 окт - РИА Новости. Глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, что предлагает провести законодательные и президентские выборы в стране в течение 14 месяцев.
Мишри подчеркнул, что провести всеобщие президентские выборы и выборы в законодательное собрание - его личная инициатива. Кроме того, он отметил необходимость упразднения нынешних государственных институтов в будущем в связи с проведением голосования.
Кроме того, глава Высшего госсовета Ливии подчеркнул, что инициатива предполагает объединение военных институтов и институтов сил безопасности в соответствии с политическим соглашением, которое было подписано в 2015 году в марокканском Схирате при поддержке ООН.
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
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