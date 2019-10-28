Глава Высшего госсовета Ливии призвал провести выборы в течение 14 месяцев

КАИР, 28 окт - РИА Новости. Глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, что предлагает провести законодательные и президентские выборы в стране в течение 14 месяцев.

Мишри подчеркнул, что провести всеобщие президентские выборы и выборы в законодательное собрание - его личная инициатива. Кроме того, он отметил необходимость упразднения нынешних государственных институтов в будущем в связи с проведением голосования.

Кроме того, глава Высшего госсовета Ливии подчеркнул, что инициатива предполагает объединение военных институтов и институтов сил безопасности в соответствии с политическим соглашением, которое было подписано в 2015 году в марокканском Схирате при поддержке ООН.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.