Население в Арктике за 15 лет сократилось на 300 тысяч человек

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Арктическая зона за счет нефтегазодобычи формирует 10% ВВП России, при этом уровень бедности и безработицы в Арктике выше среднероссийского, а численность населения за 15 лет сократилась на 300 тысяч человек, заявил замглавы Минвостока Александр Крутиков.

"Сокращение численности населения… за прошедшие 15 лет составило 300 тысяч человек", - сказал Крутиков на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года".

При этом замглавы ведомства отметил, что Арктическая зона за счет нефтегазодобычи формирует 10% ВВП России, привлекает 10% всех инвестиций, демонстрирует высокие темпы роста производительности труда и зарплаты.