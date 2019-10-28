В Краснодарском крае саперы уничтожили мину времен войны

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Саперы уничтожили мину времен войны в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по региону.
По данным ведомства, информация об опасной находке поступила в дежурную часть управления.
"Между хуторами Железный и Свободный Усть-Лабинского района местные жители обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом на безопасном отдалении", - говорится в сообщении.