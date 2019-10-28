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РИА Новости

В Краснодарском крае саперы уничтожили мину времен войны

15:35 28.10.2019 (обновлено: 15:49 28.10.2019)
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© Фото : https://23.rosgvard.ru/News/Article/na-kubani-sapery-rosgvardii-unichtozhili-nerazorvavshijsya-boepripas-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojnyСаперы уничтожили мину времен войны в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Саперы уничтожили мину времен войны в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
© Фото : https://23.rosgvard.ru/News/Article/na-kubani-sapery-rosgvardii-unichtozhili-nerazorvavshijsya-boepripas-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Саперы уничтожили мину времен войны в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по региону.
По данным ведомства, информация об опасной находке поступила в дежурную часть управления.
"Между хуторами Железный и Свободный Усть-Лабинского района местные жители обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом на безопасном отдалении", - говорится в сообщении.
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