В Краснодарском крае саперы уничтожили мину времен войны

"Между хуторами Железный и Свободный Усть-Лабинского района местные жители обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом на безопасном отдалении", - говорится в сообщении.