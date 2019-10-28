Эксперт считает, что ликвидация аль-Багдади не повлияет на деятельность ИГ*

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* организована таким образом, что ликвидация ее главаря не окажет влияния на действия террористов, место ликвидированного аль-Багдади займет новый человек, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Такие группировки, как ИГИЛ*, как "Аль-Каида"*, как (радикальная исламистская группировка) "Боко Харам", они не управляются одним человеком, управляются они советом – шурой. И совет избирает эмира. И эмир - это только лишь уполномоченный всей организации или наиболее представительной части организации вести те или иные политические, военные действия… Если брать аль-Багдади, который был уже не эмиром, а халифом, но это тоже должность выборная – просто выберут другого и все. Сама фигура аль-Багдади, она, в данном случае, не ключевая. Там уже наверняка есть те, кто его сменят", - уверен Демиденко.

Он отметил, что террористические организации формируются вокруг определенной проблемы, а не вокруг какого-то человека.

"Сама структура не формируется вокруг человека. Она формируется вокруг определенной проблемы. Проблема – это определенная угнетенность суннитского населения в Сирии и Ираке, которое испытывало с одной стороны давление американцев, как условных колонизаторов, а с другой стороны – было давление шиитского большинства. И как ответ на это давление возникло ИГ*", - отметил Демиденко.

"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. "Исламское государство"* получило широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил.