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РИА Новости

АКРА повысило рейтинг ПСБ до "АА(RU)", прогноз стабильный

15:33 28.10.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтделение Промсвязьбанка. Архивное фото
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. АКРА повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка (ПСБ) до уровня "АА(RU)", прогноз стабильный, сообщает агентство.
"АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО "Промсвязьбанк" до уровня "АА(RU)", прогноз стабильный. Повышение кредитного рейтинга ... обусловлено возросшей за последние 12 месяцев значимостью банка для оборонно-промышленного комплекса России (ОПК)", — указывается в сообщении. При этом АКРА ожидает, что позиции банка в указанном секторе будут укрепляться и в дальнейшем.
Оценка собственной кредитоспособности банка отражает его умеренно сильный бизнес-профиль, адекватную достаточность капитала, низкую оценку риск-профиля и адекватную позицию по фондированию и ликвидности, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что к позитивному рейтинговому действию могут привести повышение агентством оценки поддержки со стороны государства ввиду усиления системной значимости банка для экономики России. К негативному рейтинговому действию могут привести потеря акционерного или операционного контроля над ПСБ со стороны государства, а также существенное снижение уровня системной значимости банка.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
16 октября, 17:08РИА Новости
ПСБ распространил проект по торговому эквайрингу на всю территорию России
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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