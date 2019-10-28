Рошаль призвал пересмотреть дело против осужденного астраханского психиатра

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что необходимо пересмотреть уголовное дело против астраханского психиатра, осужденного за убийство, которое совершил его пациент.

"Мы (Национальная медицинская палата) рассмотрели это уголовное дело и написали свое мнение по этому поводу. Уголовное дело нужно пересмотреть", - сказал Рошаль РИА Новости.