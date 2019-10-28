Рошаль призвал пересмотреть дело против осужденного астраханского психиатра

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что необходимо пересмотреть уголовное дело против астраханского психиатра, осужденного за убийство, которое совершил его пациент.
Ранее большой резонанс вызвал случай с астраханским психиатром Александром Шишловым, который был приговорен к двум годам колонии из-за убийства, которое совершил его бывший пациент. Как сообщила газета "Коммерсант", руководство Российского общества психиатров попросило президента РФ Владимира Путина взять эту ситуацию на контроль. По мнению общества психиатров, их коллега невиновен, однако в Следственном комитете России считают, что вина врача полностью доказана
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"Мы (Национальная медицинская палата) рассмотрели это уголовное дело и написали свое мнение по этому поводу. Уголовное дело нужно пересмотреть", - сказал Рошаль РИА Новости.