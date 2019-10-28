Глава Ставрополья назначил заместителей председателя правительства

ПЯТИГОРСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края назначил заместителей председателя правительства, не поменяв ни одного, сообщает пресс-служба главы региона.
Правительство Ставропольского края 27 сентября сложило полномочия после инаугурации избранного губернатора Владимира Владимирова.
"На должность заместителя председателя правительства Ставропольского края, руководителя аппарата правительства Ставропольского края назначен Вячеслав Гладков. На пост заместителя председателя правительства Ставропольского края – министра финансов назначена Лариса Калинченко", - говорится в сообщении.
На должности заместителей председателя правительства Ставропольского края назначены также Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарёв, Роман Петрашов, Юрий Скворцов, добавляет пресс-служба.
"Отметим, что все они входили в состав правительства Ставропольского края до 27 сентября 2019 года, и теперь продолжат исполнение своих полномочий, уже без приставки и.о.", - уточняется в сообщении.
Назначение первых заместителей председателя правительства Ставропольского края проводится по отдельной процедуре – по согласованию с краевой думой, отмечает пресс-служба.