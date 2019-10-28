Эксперты раскритиковали мнение об угрозе призывов к прекращению потребления

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают спорным мнение главы сети по продаже одежды H&M Карла-Йохана Петерсона о том, что движение против потребления может привести к ужасным социальным последствиям.

Ранее Петерсон заявил, что движение против потребления может затормозить экономику и привести к "ужасным социальным последствиям".

"Но так вопрос ставить нельзя. Люди не могут не потреблять. Они всегда потребляют. Все время. Каждую минуту. Вопрос в том, что они потребляют, какого качества и в каких количествах. И куда девается то, что остается после потребления", - заявил РИА Новости руководитель "Центра экологических инвестиций" Михаил Юлкин.

По его словам, нужно внимательнее относиться к потреблению первичных ресурсов. "В конце концов, для устойчивости важно не потребление готовых товаров, а потребление первичных ресурсов. Причем даже не всех, а невозобновляемых", - отметил Юлкин.

Как уточнил РИА Новости директор Центра экономики окружающей среды Григорий Сафонов, потребление растет и будет расти, потому что количество населения в мире увеличивается, к 2050 году достигнет 9 миллиардов человек, причем огромная часть потребителей становится богаче и предпочитает увеличивать траты. "Однако на отдельных рынках, скажем, в США и ЕС могут быть заметными процессы замедления потребления", - сказал Сафонов.

По его словам, если допустить, что потребление будет снижаться в силу изменения поведения потребителей (экоориентированное, более веганское и т.п.), то это приведет к очень постепенному замедлению роста экономики (растянется на десятки лет).