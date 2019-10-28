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РИА Новости

В Лондоне демонстранты напали на турецкую чиновницу

15:15 28.10.2019
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© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
Сотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудник полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации турецкого района Санджактепе Шейма Догюджю подверглась нападению в Лондоне со стороны демонстрантов, протестующих против действий турецких властей в Сирии, сообщается в заявлении мэра.
Согласно заявлению, Догюджю приехала в Лондон на заседание Международного союза муниципалитетов. В столице Британии она стала свидетельницей акции протеста, участники которой утверждали, что Турция убивает детей и невинных людей с использованием химического оружия.
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"Мы не могли оставаться безмолвными перед ложью, клеветой и оскорблениями, и мы не промолчали! "Вы лжете", - закричала я. Они набросились на нас с флагштоками и кулаками. Рядом с нами были только два полицейских и их сил было недостаточно. Мои супруг и советник вмешались и меня увели из этого района. Погнавшись за нами, они снова попытались на нас напасть, но у них не получилось", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Запрещенная в России террористическая организация
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