В Лондоне демонстранты напали на турецкую чиновницу

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации турецкого района Санджактепе Шейма Догюджю подверглась нападению в Лондоне со стороны демонстрантов, протестующих против действий турецких властей в Сирии, сообщается в заявлении мэра.
Согласно заявлению, Догюджю приехала в Лондон на заседание Международного союза муниципалитетов. В столице Британии она стала свидетельницей акции протеста, участники которой утверждали, что Турция убивает детей и невинных людей с использованием химического оружия.
"Мы не могли оставаться безмолвными перед ложью, клеветой и оскорблениями, и мы не промолчали! "Вы лжете", - закричала я. Они набросились на нас с флагштоками и кулаками. Рядом с нами были только два полицейских и их сил было недостаточно. Мои супруг и советник вмешались и меня увели из этого района. Погнавшись за нами, они снова попытались на нас напасть, но у них не получилось", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Запрещенная в России террористическая организация
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"