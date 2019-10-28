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РИА Новости

В Екатеринбурге школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

15:08 28.10.2019 (обновлено: 16:22 28.10.2019)
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© Depositphotos / bbbbar Число Пи
Число Пи
© Depositphotos / bbbbar
Число Пи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвел по памяти более 13 тысяч знаков числа пи, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Денис год тренировался, в том числе благодаря поддержке университетских преподавателей, и в августе в Москве участвовал в фиксации этого рекорда. В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака", — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что проверка результатов и процедуры подтверждения рекорда заняли порядка двух месяцев, и только в октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он занесен в Книгу рекордов России.
Как отметили в пресс-службе, школьник год назад увидел информацию о состязаниях на запоминание знаков числа пи, загорелся идеей побить российский рекорд и начал тренироваться.
"Когда понял, что идет на рекорд, родители по его инициативе обратились в агентство "Пари" (организатор Книги рекордов России), и им все это (фиксацию рекорда. — Прим. ред.) организовали", — уточнил представитель УрФУ.
Предыдущий рекорд России принадлежал учителю истории и ОБЖ из городского округа Химки Московской области Владимиру Кондрякову, который сумел воспроизвести 13 183 знака. Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 тысяч знаков.
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