В Екатеринбурге школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвел по памяти более 13 тысяч знаков числа пи, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Денис год тренировался, в том числе благодаря поддержке университетских преподавателей, и в августе в Москве участвовал в фиксации этого рекорда. В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверка результатов и процедуры подтверждения рекорда заняли порядка двух месяцев, и только в октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он занесен в Книгу рекордов России.

Как отметили в пресс-службе, школьник год назад увидел информацию о состязаниях на запоминание знаков числа пи, загорелся идеей побить российский рекорд и начал тренироваться.

"Когда понял, что идет на рекорд, родители по его инициативе обратились в агентство "Пари" (организатор Книги рекордов России), и им все это (фиксацию рекорда. — Прим. ред.) организовали", — уточнил представитель УрФУ.