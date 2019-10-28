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РИА Новости

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

14:51 28.10.2019 (обновлено: 18:51 28.10.2019)
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© Форум форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России"Дискуссия Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на XVIII общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России"
Дискуссия Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на XVIII общероссийском форуме Стратегическое планирование в регионах и городах России
© Форум форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Выступая на XVIII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России", Орешкин пожаловался на бюрократию. Министр рассказал о тактике агента МИ-6 Кима Филби, одновременно работавшего на советскую разведку. Чтобы отвлечь работников британской контрразведки, Филби заваливал их ненужной бумажной работой.
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"Если вы констатируете, что у нас очень большая отчетность, надо искать врагов в своих рядах, да?" — спросил главу Минэкономразвития Кудрин. В ответ Орешкин заявил, что их следует поискать в рядах Счетной палаты.
Министр отметил, что его ведомство получает большое число запросов из Счетной палаты, а также из других надзорных органов.
"У вас есть возможность в Счетной палате найти. Кто там является агентом иностранной разведки", — пошутил он.
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Ким ФилбиМи-6Максим ОрешкинАлексей КудринРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Самый дерзкий в Кремле... вот его и будут нам продвигать как "приемника". Даже "шутить" уже начинает в стиле самого...
28 октября, 16:06
Eugene Shilkin
7610024
Жаль что С.Крылов не дожил до возможности, интерпретировать "Кукушку с петухом" а реальном времени!?)),, "детсад какой-то а не правители"!?)),,:-"Отдай мою машинку а то я написаю в твой горшок"!?))..
28 октября, 18:03
Александр Гриненко
1000001
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