Аэропорт "Киев" возобновил работу после ложного сообщения о минировании

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Аэропорт "Киев" (Жуляны) возобновил работу после ложного сообщения о минировании, взрывных устройств не обнаружено, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.
Ранее представитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко сообщила, работа аэропорта приостановлена из-за сообщения о минировании, правоохранители эвакуировали пассажиров.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Была эвакуация и проверка после того, как в полицию поступило анонимное предупреждение о том, что заминирован аэропорт, областная больница", - приводит сообщение пресс-службы агентство УНИАН.
Также сообщается, что в ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.