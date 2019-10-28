Аэропорт "Киев" возобновил работу после ложного сообщения о минировании

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Аэропорт "Киев" (Жуляны) возобновил работу после ложного сообщения о минировании, взрывных устройств не обнаружено, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта.

Также сообщается, что в ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.